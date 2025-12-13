ÁáÄ«¤Î»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Äá²¬»Ô¤Î48ºÐ¤ÎÃË¤¬13Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Äá²¬»ÔÌøÅÄ¤Î¼«¾Î¡¦¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È¤ÎÆ£ÄÍ¸¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆ£ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£·î10Æü¸áÁ°5»þ40Ê¬¤¹¤®¡¢¼òÅÄ»Ô¹õ¿¹¤Î½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ç±¦ÀÞ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸òº¹ÅÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö