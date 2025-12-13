¹á¹Á¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ï13Æü¡¢¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡Ê14Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÇÏÈÖ7ÈÖ¡Ê¥²¡¼¥ÈÈÖ9ÈÖ¡Ë¤Ç½ÐÁö¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡Ê¥»¥ó6¡á¥í¡¼¡¢Éã¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤Î½ÐÁö¼è¤ê¾Ã¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤è¤ê¡¢Êä·çÇÏ¥×¥ì¥¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥»¥ó5¡á¥â¡¼¡¢Éã¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÇÏÈÖ7ÈÖ¡Ê¥²¡¼¥ÈÈÖ9ÈÖ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¤Ëµ³¾èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ç¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤à¡£