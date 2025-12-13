¡þ2025Ç¯ÅÙ´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°ABÆþÂØÀïÎ¶Ã«Âç¡ÊB1°Ì¡Ë17¡½19ÀÝÆîÂç¡ÊA8°Ì¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î13ÆüÊõ¤¬ÃÓµåµ»¾ì¡ËB¥ê¡¼¥°1°Ì¤ÎÎ¶Ã«Âç¤ÏA¥ê¡¼¥°8°Ì¤ÎÀÝÆîÂç¤Ë17¡½19¤ÇÇË¤ì¤Æ2007Ç¯ÅÙ°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾23Ê¬¤ËSHº´²ìÀ¿¿Í¼ç¾­¡Ê4Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥é¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ÎÏ¢Â³¹¶·â¤Ç¥È¥é¥¤¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¡£º¸Ãæ´Ö¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Á°È¾¤ò5¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¤â¥×¥í¥Ã¥×Éú°æÂç»ÖÏº¡Ê3