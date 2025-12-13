Æ©¤«¤·ÉôÊ¬¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë?¥®¥ê¥®¥ê?¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¡Ä»ÒÌò½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤¬¼êÊÔ¤ß¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¯¥ª¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼êÊÔ¤ß¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¡£½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¼«ºî¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¡¦¹â¶¶¤«¤ª¤ê(50)¡£¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¡¢³Ü¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¥Ý¡¼¥º¤ä¶»¸µÉôÊ¬¤ò¼«»£¤ê¤Ç¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡Ê¶ß¤«¤éÎØÊÔ¤ß¤ÇÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÊÔ¤ßÊý¡Ë¤Ç¤Ï