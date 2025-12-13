²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²÷ÅÁÀâ¤ò¼¡¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Âçºå¤Î¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤òË¬¤Í¤¿¡£Æ»Ãæ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¥²¡¼¥àÅª¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÉñÂæ¤ä¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤È¤«¥¼¥Ó¥¦¥¹¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×¤È²óÁÛ¡£1978Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥È¡¼¤¬È¯Çä¤·¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À