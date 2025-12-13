ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî¹°¼ù¤µ¤ó¡¢Å·Ìî¤Ï¤Ê¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£¼Ó´õ¤µ¤ó¡¢¼ÄÅÄÎÊ¤µ¤ó¡¢ÈÄÃ«Í³²Æ¤µ¤ó¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤µ¤ó¡¢Â­Î©¿Â´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¡ØGood Luck¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹äÎÏºÌ²ê ¡Û±Ç²è¤ÇÆæ¤Î½÷¤Ð¤«¤ê¤Î ¡È°ì¿Í»°Ìò¡É ¤ËÄ©Àï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×ÂçÊ¬¸©Ë­¸åÂçÌî¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¸¤­¤ë¤Î¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃË½÷¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¢¤Æ¤É¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÎ¹¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¯¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£ º£²ó¡¢¹äÎÏ¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤Ç3Ìò