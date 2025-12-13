Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè£±£¸²óÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÄ©¤àÂçÌîÆÆµ®¤¬±¿±Ä¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£Á°²ó¤Î£Â£Ä£±£·¤Ç°æ¸¶ÎÉÂÀÏº¤ò²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÌî¤¬¡¢Âçºå·ö²Þ¼«Ëý¤Î¥ê¥­¤ò·Þ¤¨·â¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦ºÂÂ×´§°Ê¹ß¤Î°·¤¤¤ËÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£Á°²ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î