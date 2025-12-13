ÀéÍÕ¸©°°»Ô¤Ç¡¢ÁÒ¸Ë¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤È¹õ±ì¤¬¹â¤¯Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°°»ÔÊ¿¾¾¤Ç¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÇÀµ¡¶ñ¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁÒ¸Ë¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÒ¸Ë¤Ï¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£