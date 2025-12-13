¤Ê¤«¤Ê¤«¾ð½ï¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤Ê▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤àÃæ³ØÀ¸¤Ç¾®Àâ²È¤òÌ´¸«¤ë¿ÀÎÓÃÎ¼Â¡Ê¤«¤ó¤Ð¤ä¤·¤È¤â¤ß¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤½ÅÂç¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Å·ºÍÇä¤ì¤Ã»Òºî²È¡¦½ÉÆî¶©½Õ¡Ê¤·¤å¤¯¤Ê¤ß¤¿¤À¤Ï¤ë¡Ë¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤­ÁÏºîÊýË¡¤À¡£¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹½ÉÆî¤ÎºîÉÊºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÈÌ´¡É¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡ÖÀèÀ¸¡¢¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×½ÉÆî¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¿ÀÎÓ¤Ï¡¢Èà¤ËºÇ¹â¤ÎÌ´¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢