8Æü¡Ê·î¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçÆ±ÆÃ¼ì¹ÝÃÎÂ¿¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤Ï¡¢U15¥Áー¥à¤ÎÀßÎ©¤¬Ìµ´ü±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý¤Ï¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿U-15¥Áー¥à¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÌµ´ü±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£ ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤äº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É