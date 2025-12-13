À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¾ã³²¤ËÈ÷¤¨¡¢ÅìµþÅÔ¤È¼çÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë½é¤Î´ù¾å±é½¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Â¾¹ñ¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤âÁý¤¹Ãæ¤Ç¡¢ÊªÎ®¤äÄÌ¿®¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÅÀ¸¡¤·¡¢´±Ì±¤ÇÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ½è¤Ç¤­¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¡£±é½¬¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¤ÈÅìµþÅÔ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤¦¡£ÁÛÄê¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¿åÆ»¤ÎÄä»ß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã