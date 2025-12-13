ÀéÍÕ¸©¤ÎÀ®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤ÇÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤¹Ê§¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÁÎÎ·¤ä»û¤Î¿¦°÷¤éÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Ä¹¤µÌó8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºûÃÝ¤ÇÅ·°æ¤äÍó´Ö¤Ê¤É¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿1Ç¯¤Î±ø¤ì¤òÊ§¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥±¤ÇÊ©Áü¤Î¤Û¤³¤ê¤ò¤Ï¤é¤¤¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Ë¤Ï¡¢Àµ·î»°¤¬Æü¤ÇÌó300Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£