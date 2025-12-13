ÀèÆü¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤È»ä¤ÎÎÙ¤ÎºÂÀÊ°Ê³°¤ÏËþÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÎÎÙ¤À¤±¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ÙÊª¤âÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¡×¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á£²ÀÊÍ½Ìó¤·¡¢À£Á°¤Ç¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤ÆÎÙ¤ÎÀÊ¤ò¶õ¤±¤ë¤é¤·¤¤¡£¥­¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êºÂ¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È»×¤Ã¤¿