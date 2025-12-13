ºÇ¶á¡¢Èà¤¬¤ä¤±¤ËÍ¥¤·¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤½¤Ã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤ÏÌ¯¤Ëµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¡È°ãÏÂ´¶¡É¤Ë¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢ÃËÀ­¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢µÞ¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ëÃËÀ­¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÊËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÞ¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¾Úµò¡©ÃËÀ­¤Ï¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ¸¤­Êª¡£Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë