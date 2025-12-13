²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍË20»þ¤Û¤«¡Ë¤¬12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡¿ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò Ìò¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¾¾Ê¿Äê¿®Ìò¤Î°æ¾åÍ´µ®¤é¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢°æ¾åÍ´µ®¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµ¤¸«¡ªÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Ìò¤ò¡¢¤·¤«¤âÆóÌò¤â¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿