¢¡¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó£²Éô¢¦Âè£±Àá²Ö±à£´£°¡½£±£´°¦ÃÎ¡Ê£±£³Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢²Ö±à¡Êµì¶áÅ´¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡ÊµìË­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£ºòµ¨£²Éô£±°Ì¤Î°¦ÃÎ¤È¡¢Æ±£²°Ì¤Î²Ö±à¤Ë¤è¤ë³«ËëÀï¤ÏÁ°È¾¤¬£±£´¡½£±£´¡£²Ö±à¤Ï¸åÈ¾£±£³Ê¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç°¦ÃÎ½êÂ°¤Î£Ó£ÈÆ£¸¶·ÃÂÀ¤¬¥é¥Ã¥¯¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥È¥é¥¤¡£Æ±¤¸¤¯¿·²ÃÆþ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½£Ó£Ï¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤Î¥´¡¼¥ë¥­