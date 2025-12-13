£Ä£å£Î£Á¤Ï£±£³Æü¡¢¿·Ç¤¥³¡¼¥Á£²¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤Ç£²·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£·ò£±·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Àï½Ñ¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¤Ï£·£±¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¤¿Æ£²¬¹¥ÌÀ°ì·³Åê¼êÀï½Ñ¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¤Ï£¸£°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì·è¤Þ¤Ã¤¿¡£