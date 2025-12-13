¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ÎÀ¼Í¥Ì³¤á¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¾Ð´é27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë16ºÐ¾å¤ÎEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È·ëº§¤·¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿40ºÐ½÷Í¥¤Î?¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾å¸ÍºÌ¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¾å¸Í¤¬5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê²ñ¾ìÆâ¤¬À¹¤ê¾å