ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿ÏÊª2ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¾Î70Âå¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÎ¾¼ê¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢³«Å¹Á°¤ÎÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ½ÆÅáË¡(¿ÏÊª·ÈÂÓ)°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤Ç¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èËÌ°ÂÅì¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(77)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï12·î13Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Ï¤ÎÄ¹¤µ¤¬6¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÏÊª2ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý