ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£49ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú À¥¸ÍÄ«¹á ¡Û49ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ëÆ°²è¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡ÖÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È´î¤Ó¤ò