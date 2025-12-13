¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤¬¡¢12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢°æ¾åÍ´µ®¤é¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×1¿Í2Ìò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸µSTARTOÇÐÍ¥¢¡À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¦°æ¾åÍ´µ®¤é¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¥¯¥é¥ó¥¯¥¢