¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ÇÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¿ä¾©¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐÈñÎ¨¤Î¹â¤µ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÛÉÛ¤Î¼ê´Ö¤äÆÃÄêÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤ÏÇÛ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ëÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔÉ¾¤òÄ·¤ÍÊÖ¤½¤¦¤È¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤äÈ¯¹ÔÃÄÂÎ¤¬¡¢¡Ö·ÐÈñÎ¨°ú²¼¤²¡×¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤³¤á·ô¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò