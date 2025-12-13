¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢11·î¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¥¤¥é¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ³¤¾åÍ¢Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÁ¥¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬¾è¤ê¹þ¤ß¡¢·³»ö´ØÏ¢ÊªÉÊ¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï12Æü¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬11·î¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ãæ¹ñÍ³Íè¤Î·³»ö´ØÏ¢ÊªÉÊ¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì±´Ö¤È·³»ö¤ÎÁÐÊý¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹¡×¤ÎÉô