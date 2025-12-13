¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤Î¤Í¤Ö¤¿»Õ¤¬ÍèÇ¯3·î¤ËÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖÂæÏÑ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÊÂæÏÑÅô²ñ¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂæÏÑ¤òË¬¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¿®¶Ä¤µ¤ì¤ë½¡¶µ¤òÂêºà¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£ºîÉÊ¤ÏÆ±¥Õ¥§¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡ËÃæ²ÚÊ¸²½Áí²ñ¤¬11Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Ë¬Âæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Í¤Ö¤¿»Õ¤Î¿ÛË¬¿µ¤µ¤ó¤ÈÎÓ¹­³¤¤µ¤ó¡£ºîÉÊ¤Ï²ÅµÁ¸©¤ÎËÑ»ÒÇÛÅ·µÜ¤Çº×¤é¤ì¤ë¿ÀÍÍ¡ÖÜ÷»ÆÕÀÁÄ¡×¡ÖÀé½ç¾­·³¡×¡Ö»³·³Âº¿À¸×Ìì¸ø¡×¤òÂêºà¤È¤¹¤ë¡£ºòÇ¯8·î