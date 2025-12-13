¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀèÆü11Æü¡¢¡Ö2025Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë10Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ³ÀÅê¼ê¤Ï»ØÌ¾°§»¢»þ¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö17¡×¤ò´õË¾¡£·ÀÌó»þ¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö17ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤éº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î18ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê