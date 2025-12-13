ºå¿À¤Ï13Æü¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£·î2Æü¤ËÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤ò³°¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢µåÃÄ¤òµó¤²¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÝÆâ¹§¹ÔµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤È¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6¾¡¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.39¡£µ¬ÄêÅêµå²óÌ¤Ëþ¤Ê¤¬¤éÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï11.2¤ò¸Ø¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¬ÌÔ¸×¤òµî¤ë¤³