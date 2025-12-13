¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2ÉôÂè1Àá²Ö±à40¡½15°¦ÃÎ¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î2Éô¤Ï13Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£3µ¨¤Ö¤ê¤Î1ÉôÉüµ¢¤òÁÀ¤¦²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ÇË­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎ¤ò40¡½14¤Ç²¼¤·¡¢¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¿·ÀïÎÏ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½SO¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥Ü¥Ã¥¯¡Ê28¡Ë¤¬º£µ¨¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¸µ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½SO¥¯¥¦¥§¥¤¥É¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ê37¡¢