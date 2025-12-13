Image: Keychron ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦Keychron¡Ê¥­¡¼¥¯¥í¥ó¡Ë¤È¥®¥º¥â¡¼¥É¤¬¶¦Æ±³«È¯¤ò¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈŽ¢Nape Pro¡Ê¥Í¥¤¥× ¥×¥í¡ËŽ£¡£11·î20Æü¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢18¡ó¥ª¥Õ¤Î9,832±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡ÖÄ¶Ä¶Áá³ä¡×¤Ï12·î14Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþÁí³Û¤â2²¯±ß¤ò±Û¤¨¤¿Âç¿Íµ¤¤ÎNape Pro¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©