¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£9·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï°Ê¹ß¡¢Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿»°ãø¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Æ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»Ø´ø´±¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¿ô¿Í¤Î²ø²æ¿Í¤ÎÉüµ¢¤òÌÀ¤«¤·¡¢»°ãø¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö»°ãø·°¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡¢¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê¤¬Éüµ¢