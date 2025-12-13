NISA¤È¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä³ô¼°¤ÎÇÛÅö¶â¤äÊ¬ÇÛ¶â¡¢ÇäµÑ±×¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£NISA¸ýºÂ¤òÊÝÍ­¤·¤¿¤Þ¤Þ¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¡¢²òÌó¤»¤º¤ËÁêÂ³¤·¤Æ¡¢Èó²ÝÀÇ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤·¤«¤·¡¢NISA¸ýºÂ¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎNISA¸ýºÂ¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢NISA¸ýºÂ¤Î¤Þ¤ÞÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢NISA¸ýºÂ¤¬ÁêÂ³¤Ç¤­¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ä¡¢ÁêÂ³»þ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤­¥Ý¥¤