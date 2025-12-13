ÀÄ¿¹¸©µÄ²ñ¡ÊÄê¿ô£´£¸¡Ë¤ÎÄê¿ô¤È¶è³ä¤ê¤Î¸«Ä¾¤·¤òµÄÏÀ¤¹¤ëµÄ°÷Äê¿ôÅù¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ï£¸Æü¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢¸«Ä¾¤·¸å¤ÏÄê¿ô¤ò¡Ö£²¸º¡×¤Î£´£¶¤È¤·¡¢¸½ºß¤Î¶è³ä¤ê¤Ç£·¤«½ê¤¢¤ë£±¿Í¶è¤ò¹õÀÐ»Ô¶è¤Î£±¤«½ê¤Î¤ß¤È¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÍèÇ¯£²·î¤Î¸©µÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ç¾òÎã²þÀµ¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£°£²£·Ç¯£´·î¤Î¸©µÄÁª¤Ï¿·¤¿¤Ê¶è³ä¤ê¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Áªµó¶è¿ô¤Ï£±£¶¤«¤é£±£³¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÄÅ·Ú·´¤ÈÀÄ¿¹»Ô¤ò¹ç¶è¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»°¸Í·´¶è¤À¤Ã¤¿³¬¾åÄ®¤ò