ÇÐÍ¥¡¦¿·¸¶ÂÙÍ¤¤µ¤ó¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖFlicker¡×¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Û¡ÈÀ¸¡É¤ò¼Â´¶¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿¿¤Ã°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤ÀÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¡×¿·¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡£¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ï°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡É¤È¡¢1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 