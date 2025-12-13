Î¹¹Ô¤ä¥°¥ë¥á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æü¾ï·ÏÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô76Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤YouTuber¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢°úÂàºî¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖAfterglow¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤Ç¡¢¤Þ¤À²ÈÂ²¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¿¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ë¤ÏÇÛ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖAfterglow¡×¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¾±¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Ç°úÂà¤Ë¤Ê