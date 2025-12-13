½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀõÅÄ¤ÏTBS¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¤ÎÁêÇÏ¥ß¥è¥³Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·àÃæ²Î¡ÖÀÖ¤¤É÷Á¥¡×¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢50ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÌö¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀõÅÄ¤ÏÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë1Æü¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×