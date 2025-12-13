ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µìÆüËÜ·³¤¬Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤«¤é88Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆîµþ»ö·ï¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤ÎÍÍ»Ò¡Ö´Äµå»þÊó¡×¤Ïµ­Ç°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿13Æü¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤äËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òÎã¤Ëµó¤²¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÉü³è¡×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¯·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°10»þ¤«¤éÆîµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÄÉÅé¹Ô»ö¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÉü³è¤ÏÉ¬¤º¼ºÇÔ¤Ë