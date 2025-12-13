¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ vs ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥ÄÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊDallas¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ 119 - 111 ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä NBA¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊDallas¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥êー¥É¤·32-