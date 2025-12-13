¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Æ£°æÎ®À±¡ÊWEST.¡Ë¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¤¬½é¶¦±é¤·¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£ ¢£Áá¤¯¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£»£±Æ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÏÂ¿Ã¤ò±é¤¸¤ëÆ£°æ¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ºùÄí¤ò±é¤¸¤ë¼·¸Þ»°³Ý¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£