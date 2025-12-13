JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢Îó¼Ö¤Î¸«Ä¥¤ê°÷2¿Í¤¬¼ÒÆâ¥ëー¥ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤»¤º¡¢Æ§ÀÚ¤Î½üÀãºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÝÀþ½ê¤Îºî¶È°÷5¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯11·î18Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é¡¢¼¼ÍöÀþ¤Î·ªµÖ±Ø¤È·ªÂô±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë3¤«½ê¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÎó¼Ö¤Î¿ÊÆþ¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¸«Ä¥¤ê°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«Ä¥¤ê¤ËÀìÇ°¤»¤º¡¢Â¾¤Î3¿Í¤È°ì½ï¤Ë½üÀãºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£