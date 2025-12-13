¶õ¤ä³¤¤«¤éÅ¨¤Î´ÏÁ¥¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÆÃ¹¶¡×¡£¤³¤Î¼Î¤Æ¿È¤ÎºîÀï¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é°Û¤ò¾§¤¨¡¢Àï¤¤È´¤¤¤¿ÉôÂâ¤¬Á¾±÷»Ô¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¡£Á´¹ñ¤«¤é°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 11·î10Æü¡¢ÀÅ²¬¤«¤é¼¯»ùÅç¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿ÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡£½ªÀï¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿80ºÐ¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¡× ÃæÌî¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢Á¾±÷»ÔÂç¶ùÄ®¤Î´äÀî¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÉçÍÖÉôÂâ