¹âÃÎ¸©ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Î¸©Î©Â­À¢³¤ÍÎ´Û¡Ö£Ó£Á£Ô£Ï£Õ£Í£É¡×¤Ç¡¢´ë²èÅ¸¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥«¥ï¥¦¥½¤ÏÀäÌÇ¼ï¤«¡©¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±·î£±£²Æü¤Þ¤Ç¡£À¸¤­¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Û¥ó¥«¥ï¥¦¥½¤Ï¡¢£±£¹£·£¹Ç¯¤Ë¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤Î¿·ÁñÀî¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë»Ñ¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Ä¶­¾Ê¤Ï¡ÖÀäÌÇ¼ï¡×¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Öº£¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸©À¾Éô¤òÃæ¿´¤ËÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¢¤ê¡¢¸©¤Ïº£¤â¡ÖÀäÌÇ´í×ü¼ï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Å¸¤Ç¤Ï£¶£°Ç¯Âå¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¤ÇÈ¯