Á´¹ñ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¾®Éý¤Ê¤¬¤é²¼Íî·¹¸þ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¾ðÊó¥µ¥¤¥È£ç£ï£ç£ï¡¦£ç£ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£²Æü»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼£±£µ£·¡¥£¸±ß¡ÊÁ°½µÈæ£±¡¥£°±ß°Â¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥ª¥¯£±£¶£¸¡¥£·±ß¡Ê£±¡¥£°±ß°Â¡Ë¡£·ÚÌý¤Ï£±£´£°¡¥£¸±ß¡Ê£±¡¥£°±ß°Â¡Ë¤ÈÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢ÅôÌý¡Ê£±£¸¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤Ï£²£±£°£°±ßÁ°¸å¤È²£¤Ð¤¤·÷Æâ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÇ³ÎÁÌý²Á³Ê·ãÊÑ´ËÏÂÁ¼ÃÖ¡ÊÊä½õ¶â¡Ë¤¬¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¢¤¿¤êÌó£²£µ±ßÅêÆþ¤µ¤ì¡¢²Á³ÊÍÞÀ©