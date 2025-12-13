¡Ö¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËÂåÉ½¿Þ½ñ´Û¡×Êø²õ»ö¸Î¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô2¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¤Ï3¿Í¤ËÁý¤¨¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13Æü¸áÁ°1»þ3Ê¬¤´¤í¡¢¸÷½£À¾¶è¼£Ê¿Æ¶¡Ê¥Á¥Ô¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î¡Ö¸÷½£ÂåÉ½¿Þ½ñ´Û¡×·úÀß¹©»öÊø²õ»ö¸Î¸½¾ì¤Çºî¶È¼Ô¤Î¥³¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¥³¤µ¤ó¤Ï°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»ö¸ÎÄ¾Á°¤ËÃÏ¾å³¬¤ÇÅ´¶Úºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤Ï12Æü¸áÁ°¡¢Å´¹ü¹½Â¤Êª¤ÎÄÉ²ÃÊø²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á