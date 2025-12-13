¹ç¥³¥ó¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤ÃË»Ò¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿¹ç¥³¥ó¤Ç¤Î½÷»Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê½÷»Ò¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀ­ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¹ç¥³¥ó´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË»Ò¤¬¥É¥ó°ú¤­¤¹¤ë½÷»Ò¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û·ëº§¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤½¤Î¹ç¥³¥ó¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ¬»à²á¤®¤ÆÉÝ¤¤¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤ëµ¤