¡ãJGTO¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQTºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þÀéÍÕ°Ð¶ù¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7319¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë7ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç4Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦7¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö76¡×¤È¼ºÂ®¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÊÒ²¬Âç°é¤ËÇÔ¤ì¡¢2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ò¼Ì¿¿¡ÓºÇÄ¹382¥ä¡¼¥É¡ª¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦Ìø°æ¼ÓÆà¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·ãÁö¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¡Öµ»½ÑÉÔÂ­¤ò´¶¤¸¤ë°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«