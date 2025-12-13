¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ½÷À­¤ò¼ÖÆâ¤Ë´Æ¶Ø¤·¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢1500Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¿®¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÃË4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë½÷1¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ±ÄÍøÌÜÅªÎ¬¼èÖó½õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÉÙÅÄÎÓ»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È°ÂÆ£Í³²ÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÂÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯6·î¡¢½÷À­¡Ê32¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤Ç¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÍ¶¤¤½Ð