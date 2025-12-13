²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÆþÇ°¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤Î¡È¤ªºÐÊë¡É¤Ë´¿´î11·î21Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢73ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ìø¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¡Ú¾®Ìø¥ë¥ß»Ò ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¡¼¡Û¥Ü¡¼¥«¥ë¥ê¥ÏÁ°¡¢¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡Ä»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆþÇ°¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ½ÀÆð¤ò¤ä¤ê