Hey! Say! JUMP¤¬¡¢ÄÌ»»36ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡Ù¤ò2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Hey! Say! JUMP¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Øencore¡Ù¤ÏÁ´¶ÊÉ¬Ä°¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤ÈÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Ë¡Ë º£ºî¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤Î°ËÌîÈø·Å¡¢¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¡£½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤­¤é¤á¤¯²»¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸