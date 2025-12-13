Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ(BBWAA)¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¾Þ¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¾Þ¡×¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤­¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÌöÆ°¡£5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¡¢2´°Åê¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º(WS)¤Ç¤Ï¡¢Âè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£Â³¤¤¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤é