Image: DZT ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤äÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤Êª´³¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éô²°¤Î¹­¤µ¤ä¼ýÇ¼¾ì½ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î·ÚÎÌ¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¡ÖBY015¡×¡£É¬Í×¤Ê¤È¤­¤Ë¥µ¥Ã¤È¹­¤²¤Æ»È¤¨¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨