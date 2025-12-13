É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÀþ¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¡¢ÆÍÁ³ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Ë¸ª¤ò¤Ä¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤­¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È¤æ¤ë¤à¾®¤µ¤Ê¹ñºÝ¸òÎ®¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£ ¸ª¤ò¤Ä¤Ä¤«¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿½Ö´Ö ¹ñºÝÀþ¤Îµ¡Æâ¤Ç¡¢ÀÇ´Ø½ñÎà¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤â¡Ö¥Üー¥ë¥Ú¥óÉ¬¿Ü¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤«¤é¤âÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÇ°¤Î¤¿¤á¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ½ñ¤­½ª¤¨¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿